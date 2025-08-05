7月31日、B1琉球ゴールデンキングスに所属する脇真大は自身のインスタグラムを更新した。 投稿されたのは、NBAのロサンゼルス・レイカーズの本拠地であるクリプト・ドットコム・アリーナにあるコービー・ブライアント像の前で記念撮影した写真や、体育館でワークアウトを行う姿などを公開。「自分の課題に向き合い多くのものを吸収して、自分の強みを増やしたいと思いこの様な素晴らし