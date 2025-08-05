モンスターラボが急伸している。午前１１時ごろ、ＡＩ機能搭載のビジュアルヘッドレスＣＭＳ（コンテンツ管理システム）プラットフォーム「Ｂｕｉｌｄｅｒ．ｉｏ」を提供する米国のビルダー．ｉｏ社（カリフォルニア州）と、日本初のパートナーシップを締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 「Ｂｕｉｌｄｅｒ．ｉｏ」は、コードを記述することなく直感的なドラ