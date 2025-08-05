ロイヤルホテルが大幅高で４日続伸している。４日の取引終了後、議決権所有割合の７９．１％を保有する芝パークホテルを完全子会社化すると発表し、それに伴い２６年３月期連結業績予想の最終利益予想を４億円から６億円（前期比６５．５％減）へ上方修正したことが好感されている。 グループ一体経営をより一層推進するのが狙い。また、完全子会社化によりグループ通算制度加入により法人税等が減少する