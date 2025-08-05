King & Princeが8月6日にリリースする17thシングル『What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know』より、初回限定盤Aに収録される「What We Got ～奇跡はきみと～」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】King & Prince、17thシングル収録のミッキーマウス新オフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」MVフルサイズ） MVの制作には、ディズニ&#