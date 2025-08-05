住友ファーマが後場に急伸、年初来高値を更新した。同社は５日、パーキンソン病の治療に向けて開発中のｉＰＳ細胞による医薬品に関し、日本国内で製造販売承認申請を行ったと発表。これを材料視した買いが集まったようだ。住友化学との合弁で運営するＲＡＣＴＨＥＲＡとともに京都大学医学部付属病院で実施した医師主導治験のデータを踏まえ、非自己ｉＰＳ細胞由来のドーパミン神経前駆細胞（国際一般名