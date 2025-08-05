ミツバ [東証Ｐ] が8月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比0.1％減の33.9億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の100億円→80億円(前期は118億円)に20.0％下方修正し、減益率が15.7％減→32.6％減に拡大する見通しとなった。 ただ、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の45億円→47億円(前年同期は67.8億円)に4.4％上方修正し、減益率が33.6％減→30.7％減に縮小する