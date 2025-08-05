「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で北海道電力が「買い予想数上昇」５位となっている。 ５日の東証プライム市場で北海電が３日続伸し年初来高値を更新している。同社の泊原子力発電所３号機（北海道泊村）が先月３０日に、原子力規制委員会の安全審査に正式合格した。これを受け、同原発の再稼働に向けた期待が高まった。また３１日取引終了後に発表した第１四半期（４～