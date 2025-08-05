午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２８５、値下がり銘柄数は２８６、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、水産・農林、証券・商品、金属製品、銀行など。値下がりは海運、小売のみ。 出所：MINKABU PRESS