タカラスタンダードが後場一段高となり年初来高値を更新している。正午ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高６１３億８５００万円（前年同期比７．１％増）、営業利益４２億５００万円（同３５．８％増）、純利益３０億８１００万円（同４８．７％増）と大幅増益となったことが好感されている。 新築向けが戸建・集合とも好調に推移した。また、前年までに実施した価格改定効果やオプション