NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡õÂç¿¹¸µµ®¡õÀÄÌøæÆ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤¬±é¤¸¤ë¡È¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡É½éÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥° ¢£³ØÀ¸Ë¹¡õ³Ø¥é¥ó»Ñ¤ÎÂç¿¹¸µµ® ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìø°æ¿ó¡Ê±é¡§ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Î¤Á¤Ë»Å»ö¤ÇÂç¤­¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿µÊÃãÅ¹¤Ç¤Î¥·