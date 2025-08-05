ロジネットジャパン [札証] が8月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の7.7億円となったが、4-9月期(上期)計画の18.5億円に対する進捗率は41.6％となり、5年平均の42.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.1％→4.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース