ｆｏｎｆｕｎ [東証Ｓ] が8月5日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の1.7億円→1.9億円(前期は1.6億円)に9.7％上方修正し、増益率が8.0％増→18.4％増に拡大し、20期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は 2026 年３月期の第１四半期においてインバウン