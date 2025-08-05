ビスチェやジレをプラスしたレイヤードスタイルは今季もトレンドイン。暑い季節に取り入れるなら、軽やかな素材感のアイテムを選ぶのが正解かも。編集部が見つけたのは【しまむら】から登場している、涼しげなシアーシャギー素材のキャミビスチェ。プチプラながら、プラスワンでコーデがパッと華やぐ存在感も魅力です。大人可愛い淡色コーデやアイテムを紹介している@collin_wearさんの着こなしとと