■台風10号(バイルー) 【画像】今後の天気 8月5日9時45分発表 5日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本のはるか東中心位置    北緯38度10分 (38.2度)東経156度55分 (156.9度)進行方向、速さ    東北東 25 km/h (13 kt)中心気圧    996 hPa中心付近の最大風速    18 m/s