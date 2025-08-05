【1/72 アメリカ空軍F-4E(後期型)“クラーク エアベース”】 9月1日発売予定 価格：4,950円 ファインモールドはプラモデル「1/72 アメリカ空軍F-4E(後期型)“クラーク エアベース”」を8月29日出荷すると発表した。各小売店には9月1日以降着荷、発売となる。価格は4,950円。 アメリカ空軍 F-4E 戦闘機（後期型）“クラーク エアベー