【［ダンス・ダンス・ダンス］神崎蘭子＋】 受注期間：8月5日～11月5日 2026年4月 発売予定 価格：22,800円 ウェーブは、フィギュア「［ダンス・ダンス・ダンス］神崎蘭子＋」を2026年4月に発売する。受注期間は11月5日まで。価格は22,800円。 本製品は、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、ダンス衣装「ダンス