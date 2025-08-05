きのう愛知県常滑市で、オートバイに乗っていた17歳の男子高校生が軽トラックにはねられ死亡しました。 【写真を見る】オートバイの男子高校生（17）死亡 右折してきた軽トラックと衝突 愛知・常滑市 警察によりますと、きのう午後10時前、常滑市本郷町の交差点で、直進のオートバイと対向車線から右折してきた軽トラックが衝突しました。 この事故で、オートバイに乗っていた美浜町に住む17歳の男子高