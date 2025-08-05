【レゴ テクニック Volvo EC500 Hybrid 掘削機】 8月1日発売 価格：59,980円 レゴは「レゴ テクニック Volvo EC500 Hybrid 掘削機」を8月1日に発売した。価格は39,980円。動かすために別売の単3形乾電池6本が必要。 本製品は完成モデルにモーターとギヤボックスを取り付け、レバー操作の切り替えでブーム、アーム、ハンマー、ショベルを動