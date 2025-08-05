東京のおみやげの定番「東京ばな奈」から、とってもキュートな新作が登場！羽田空港でしか出会えない限定スイーツ『空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味』が、オリジナルポーチとセットになって2025年8月8日より期間限定で販売されます。かわいさだけでなく、実用性も兼ね備えた“くまッス”ポーチは、旅の思い出にもぴったり♡羽田空港を訪れる際は、ぜひチェックしてみて♪ 空飛ぶくまッ