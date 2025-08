TOMORROW X TOGETHERが、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW> IN JAPAN』を開催する。 (関連:TOMORROW X TOGETHERが注ぐ想いの深さ「またすぐに戻ってきます」愛に満ちた日本アリーナツアーを観て) 本公演は、4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>』の日本公演で、11月15日の埼玉 ベル