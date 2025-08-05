８０回目の原爆の日を前に世界へ平和を発信しようと、大阪・関西万博に県の歴史を体験できる特設ブースがオープンしました。 県が出展する「ＲＥ：ＷＯＲＬＤ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」は、被爆から復興を遂げた街の歴史をはじめ、お好み焼きやもみじ饅頭など広島が誇る食文化を９つの展示で紹介します。 ＶＲゴーグルを装着し被爆前から直後、そして現在に至るまで広島の町を再現した映像をリアルに体験すること