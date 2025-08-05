静岡市駿河区の公民館で会合に参加していた男性が殺害された事件で、警察は8月5日、54歳の無職の男を逮捕しました。 殺人と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区中島に住む無職の男(54)です。 男は8月2日午後7時半頃、会合が開かれていた静岡市駿河区中島の中島浜公民館に侵入し、会合に参加していた78歳の男性を刃物で刺し、殺害した疑いが持たれています。 男は事件当時、自傷行為で首にけがをして その後入院して