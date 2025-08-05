5日の新潟県内は前線の影響を受け、下越や佐渡を中心に雨となっています。水不足の中、農家からは恵みの雨に期待する声が聞かれました。前線を伴った低気圧の影響で、下越や佐渡を中心に雨が降っている県内。【記者リポート】「数十分前から雨が降ってきた。風も強く吹いて水たまりができている。久しぶりのまとまった雨」7月1か月の降水量が3.5ミリと、平年の約2％にとどまっていた新潟市中央区では、風も吹く中、傘を差し