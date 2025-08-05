4日午後、約100頭の牛を飼育する新潟県新発田市の牧場で火事がありました。火は約6時間後に消し止められ、この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは新発田市本田にある五十嵐牧場です。警察や消防によりますと、4日午後3時過ぎ、牧場を管理する男性から「牛舎が激しく炎上している」と通報がありました。消防車8台が出動し、火は約6時間後に消し止められましたが、牛舎を含めて少なくとも3棟が燃えたということです