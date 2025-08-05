【「ストリートファイター6」サガット】 8月5日 実装 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」における新キャラクター「サガット」のフレーム表を本日8月5日に公開した。 Year 3最初の追加キャラクターとなるサガットの実