阿久根市で1997年に起きた強盗殺人事件は、未解決のまま今月で28年となりました。 この事件は、1997年8月1日、阿久根市大川の下薗功さん(当時63)の自宅に2人組の男が押し入って金を要求し、金属バットで下薗さんを殴って殺害したものです。 居合わせた妻も骨折などの大けがをしました。 事件発生から28年となった今月1日、県警本部では捜査本部がある阿久根警察署とリモートでつなぎ、事件の捜査状況や今後の方針を確認