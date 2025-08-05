参院選で自民党、公明党の与党が敗北し、石破茂首相の政権運営は厳しさを増してきた。自民総裁選が今夏以降、近いうちに行われる可能性が出ており、前回総裁選に出馬した加藤勝信財務相の去就に注目が集まる。一方、議席増となった野党が選挙戦で訴えてきた消費税減税など物価高対策が政府の経済対策にどう反映されるかも焦点だ。 選挙直後の7月22日の閣議後会見で加藤氏は、野党が物価高対策として主張する減税政策に関し「