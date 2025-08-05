アルコニックス [東証Ｐ] が8月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の20.5億円となり、通期計画の82億円に対する進捗率は5年平均の32.2％を下回る25.0％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.9％→4.7％に改善した。 株探ニュース