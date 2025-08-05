日邦産業 [東証Ｓ] が8月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の4.9億円に伸び、通期計画の19.5億円に対する進捗率は25.5％に達し、5年平均の19.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.2％→4.1％に改善した。 株探ニュース