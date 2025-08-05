【「姫様“拷問”の時間です」第280話】 8月5日 公開 【拡大画像へ】 集英社は、同社のコミック配信サービス「少年ジャンプ＋」にてマンガ「姫様“拷問”の時間です」第280話を8月5日に公開した。 今回の最初のセリフは「はっぴーしゃくほ～♪」、そしてケーキを前にした姫様と、集まっている皆。姫様の釈放パーティーが開かれているのだ！ 「