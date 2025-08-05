【「僕の心のヤバいやつ」Karte.174】 8月5日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.174「僕らはどう年を越すか」を8月5日に公開した。 今回は、まもなく年が明けようとしている夜。二人きりで部屋に入った京太郎と山田は、どんどん距離が近づいていき……。この他チャンピオンクロスでは、Karte.173とKarte.172を無