エーザイ [東証Ｐ] が8月5日昼(12:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比36.8％増の144億円に拡大し、通期計画の415億円に対する進捗率は34.9％に達したものの、5年平均の53.1％を下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.1％→10.2％に大幅改善した。 株探ニュース