そういえば平成前半あたりまでは、人気が出た俳優が“歌手デビュー”し、ときに大ヒット曲を出すことはよくあった。 参考：佐藤健、RADWIMPS 野田洋次郎の作詞曲でデビューファンは知ってた“歌うま”エピソード たとえば織田裕二。主演ドラマ『踊る大捜査線』（フジテレビ系）シリーズの主題歌「Love Somebody」はあまりにも有名だ。反町隆史も主演ドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）の主