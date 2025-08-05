JR四国によりますと、JR土讃線では、きょう(5日)、徳島県の祖谷口～阿波川口間で倒木が発生した影響で、阿波池田～土佐山田間で列車の運転を見合わせているということです。このため、一部の列車に遅れや運休が発生しています。 【写真を見る】【JR土讃線】祖谷口～阿波川口(徳島)間で倒木特急「南風」の一部列車が児島～高知間で運休臨時列車「特急南風89号」運転【午後0時20分現在】 午後0時20分