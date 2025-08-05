★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２人工知能 ３下水道 ４半導体 ５防衛 ６地方銀行 ７ＪＰＸ日経４００ ８ドローン ９全固体電池 １０半導体製造装置 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「データセンター」が首位となっている。 生成ＡＩ市場が急速な成長を遂げるなか、ＡＩサーバーやネットワ&#12