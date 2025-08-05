株式会社サイトロンジャパンは、8月9日（土）から順次開催される星空イベント「志賀高原天空フェス2025」に協賛。同社が取り扱う望遠鏡を使った太陽観察会や天体観察会を実施する。 “日本最上級の夜空を体感しよう”という趣旨のもと、国立公園志賀高原（長野県）を舞台に展開する志賀高原天空フェス。2024年に10周年を迎えるなど風物詩ともいえるイベントになっており、今年は「横手山」と「志賀高原山の駅」の2会場で行われ