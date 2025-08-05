GACKTが自身のXを更新し、L’Arc～en～CielのHYDEらとの集合ショットを投稿した。 【写真】HYDE、鬼龍院翔ら豪華メンバーとの食事会での集合ショットを投稿したGACKT ■GACKT、HYDE、鬼龍院翔、朝倉未来、MiAが集結 GACKTは「久しぶりにHYDEと食事。朝倉未来も呼んで鬼龍院とMIAも来てくれた」と書き出し、HYDE、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔、ギタリストのMiA、総合格闘家の朝倉未来と並び、そ