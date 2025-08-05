山田コンサルティンググループ [東証Ｐ] が8月5日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比51.6％減の9.8億円に大きく落ち込んだが、通期計画の37億円に対する進捗率は26.7％となり、5年平均の28.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の27.2％→15.8％に大幅低下した。 株探ニュース