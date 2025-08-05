ホストクラブの従業員の男が客の女性から現金を脅し取ろうとした疑いで逮捕されました。警察は4日、このホストクラブの家宅捜索を行いました。4日、熊本市中央区の繁華街でホストクラブに家宅捜索に入る県警の捜査員。恐喝未遂の疑いで、このホストクラブの従業員中野雄輝容疑者27歳が逮捕されました。中野容疑者は2024年の大みそか、客の20歳の女性を店に呼び出し「弁護士とか業者とか使って何でもする」「毎月30万円払え」など言