地域社会の持続的な発展を目指すため、熊本県西原村がユナイテッドトヨタ熊本と包括連携協定を結びました。交流人口の拡大や災害時の相互協力、地域交通に関することなど6つの項目について連携し、村の持続的な発展を目指すということです。