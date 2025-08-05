今やエノキタケやブナシメジと同じようにメジャーなキノコ類として日本の食卓に普及したエリンギ。シャキシャキと食感も良く、炒め物や鍋など様々な献立に使うという人が多いのではないだろうか。 【写真】ズラッと大量のエリンギが並ぶ工場 さて、このエリンギ。近年になって急速に普及したように感じるのは筆者だけだろうか。昭和の食卓には無かった気がするが、一体いつの間に日本の食文化に定着したのか。ホクト株式会