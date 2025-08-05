2025年10月、裾野市でゴルフツアー「ファンケルクラシック」が行われるのを前に、運営関係者が裾野市に表敬訪問しました。PGAシニアツアー「ファンケルクラシック」はシニアプロの活躍の場を広げようと2001年に始まり、今回で24回目となります。裾野市役所に4日、ファンケルクラシック事務局長の重盛美香さんらが訪れ、ゴルフツアーの開催を村田市長に報告しました。また、30歳から45歳までの女子選手を対象とし