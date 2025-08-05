2日夜、静岡市駿河区の公民館で78歳の男性が刃物で刺され死亡した事件で、警察は5日、けがをして入院していた静岡市駿河区中島に住む無職の男（54）を逮捕しました。殺人などの疑いで逮捕されたのは静岡市駿河区中島の無職の男（54）です。警察によりますと、容疑者の男は2日、自宅近くにある公民館に侵入し中島学区自治会連合会長を務める78歳の男性の背中などを刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。容疑者の男は、犯行後