5日午前、山形県朝日町で小屋から火が出て住宅に燃え移る火事が発生し、5日正午現在も消火活動が続けられています。消防によりますと、5日午前11時ごろ、朝日町水本で小屋の屋根から炎が出ていると隣の家に住む男性から119番通報がありました。男性は消火器で初期消火を試みましたが消し止められず、小屋1棟が全焼したほか、隣接する住宅にも燃え広がったということです。現場は山あいの集落で、ポンプ車3台が出動し、正午現在も消