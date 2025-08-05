きのう夜、山形県酒田市の空き家で火事があり建物１棟が全焼しました。 【写真を見る】20年以上空き家の建物から火が...1棟全焼もケガ人なし（山形・酒田市） けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午後９時すぎ、酒田市新青渡の空き家から火が見えると近所の人から消防に通報がありました。 消防が消火にあたり、火はおよそ２時間後に消し止められましたが、木造一部２階建ての建物１棟が全焼しました。 この火