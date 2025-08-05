東北地方では５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、５日は竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】今後の東北の天気 ［気象概況］低気圧が、５日は北日本を通過し、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気や日中の気温上昇の影響も加わるため、東北地方では、大気の状態が