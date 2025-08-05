Spotifyは現地時間4日、複数の地域で今後1カ月以内に有料プラン「Spotify Premium」の料金を値上げすると発表した。日本もその対象で、新規登録画面では変更後のプランが案内されている。 変更後の日本の価格は、たとえば「Standard」は月額980円→月額1080円となる。このほか、「Student」は月額580円、「Duo」は月額1480円、「Family」は月額1880円となる。 日本のほか、南アジア、中東、アフリカ、ヨーロッ