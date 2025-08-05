長崎市は大声での威圧的な発言など、パワー・ハラスメント行為をした男性職員を減給の懲戒処分としました。 4日付けで減給10分の1(1か月)の懲戒処分となったのは、長崎市の消費者センター上席専門官の61歳の男性職員です。 長崎市によりますと、男性職員は「長崎みなとメディカルセンター」に派遣されていた去年12月から今年1月にかけ、ほかの課の職員に対し「うそばっかり言いやがって」など大声で