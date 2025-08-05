【朱羅 忍者 枢 影衣 フルパッケージ】 2026年1月 発売予定 価格：9,900円 コトブキヤは、プラモデル「朱羅 忍者 枢 影衣 フルパッケージ」を2026年1月に発売する。価格は9,900円。 本商品は同社の「美少女×メカニック」シリーズ「メガミデバイス」より「朱羅 忍者 枢」に武装を追加、カラーリングを変更したバリエーションキット。 素体