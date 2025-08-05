この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはhituji(@karaasu)さんが投稿した愛くるしいワンちゃんの写真。愛犬をお風呂に入れるとき、喜ぶ子と嫌がる子がいますよね。投稿者・hitujiさんの愛犬は満足そうな表情から、お風呂が大好きなことがわかります。ただ、ワンちゃん用のおけに体がおさまりきれない様子。そのわけとは…？ お風呂を堪能する胴長のワンコ お風呂に入ると身も心もリラックスでき